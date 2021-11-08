Минск, 8 ноября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Белоруссия испытывает негативные последствия внутреннего политического кризиса и внешних санкций. Поэтому её долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте находится на уровне «B» с прогнозом «негативный», сообщает Fitch Ratings.

Gideon Benari Рейтинг Fitch

Международное рейтинговое агентство оценило позитивное влияние на экономику Белоруссии таких внешних факторов, как рост цен на её основные экспортные товары. В то же время сохраняются риски для макроэкономической и финансовой стабильности. Они исходят от западных санкций, невысоких темпов роста ВВП, небольших ЗВР, большого внешнего долга и других обстоятельств, не позволяющих улучшить ранее сделанный негативный прогноз.

Fitch Ratings считает, что ВВП Белоруссии в 2021 году вырастет на 2,1%, а в 2022 году — на 0,3% с учётом низкой базы и усиления международных санкций. Кроме того, полагают эксперты агентства, постсоветская республика вернётся к дефициту счёта текущих операций.

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