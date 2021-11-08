Тюмень, , 14:14 — REGNUM В Тюмени 8 ноября мужчина упал с моста Влюблённых. Об этом сообщает Тюменская областная служба экстренного реагирования (ТОСЭР).

Мост Влюблённых в Тюмени Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Сообщение о происшествии поступило на пульт оперативного дежурного ТОСЭР в районе 10:00 по местному времени (8:00 мск). С пешеходного моста Влюблённых в реку Тура спрыгнул мужчина. По прибытии спасателей, мужчина уже ушёл под воду.

Ведётся обследование акватории при помощи аэролодки «Пиранья». Работы осложняются течением и ледоставом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года с моста Влюблённых в Тюмени упала девушка, которую удалось вытащить из реки, но в итоге она скончалась от тяжёлых травм в больнице.