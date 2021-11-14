Все подробности о ситуации с коронавирусом, ограничениях, вакцинации и борьбе с COVID-19 в России — в трансляции ИА REGNUM .

В подавляющем большинстве регионов России 8 ноября завершился режим нерабочих дней, связанных с указом президента РФ по недопущению дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции. Лишь в пяти регионах локдаун продолжает действовать — Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях. Вместе с тем региональные власти сохраняют ограничения, которые были введены на период общероссийских «каникул» и ранее. Так, сохраняются обязательные самоизоляция для пожилых граждан и вакцинация для работников отдельных сфер, продолжает действовать система QR-кодов для доступа в досуговые заведения, административные здания и общественные учреждения. При этом в Татарии заявили о введении QR-кодов для проезда в общественном транспорте, а власти Камчатки и Хабаровского края — для авиаперелётов.

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Оценивать эффективность введённых на федеральном уровне в России нерабочих дней с целью снижения заболеваемости коронавирусом можно будет через некоторое время, пока это делать рано. Об этом 8 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Срок действия QR-кодов, выдаваемых после вакцинации от COVID-19, не будет меняться. Об этом сообщает Минцифры РФ.

В Ингушетии в течение последних нескольких дней отмечено небольшое снижение прироста числа заболевших COVID-19. За прошедшие сутки был подтвержден коронавирус у 78 граждан, а 3 ноября число заболевших составило 83 человека, сообщили 8 ноября в федеральном оперативном штабе.

«Действительно, в лаборатории из-за технической ошибки результаты анализов оказались спутаны. Как только медучреждением было замечено увеличение положительных результатов, ни один анализ не был выдан. Ни один из пациентов не получил неверный результат», — отметили в минздраве.

Пока ведется обработка помещений лаборатории ПЦР-тесты на исследование направляются в другие медучреждения. В министерстве здравоохранения подчеркнули, что сроки выполнения анализов не нарушаются.

В Березниках Пермского края по техническим причинам приостановлена работа лаборатории по анализу ПЦР-тестов. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на минздрав региона.

О том, какие регионы планируют продлевать эпидканикулы, — читайте в трансляции: Какие регионы продлевают нерабочие дни после 7 ноября — подробности

В Адыгее смертельная статистика по коронавирусу за последние сутки увеличилась еще на пять случаев летального исхода. Всего с начала ноября скончались от COVID-19 в республике 37 человек, а общее число смертей от опасной инфекции достигло 598, сообщили 8 ноября в федеральном оперативном штабе.

Читайте также: В Липецкой области за сутки выявлены 402 новых носителя коронавируса

В Липецкой области 8 ноября подтверждено 402 новых случая заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончались 2146 человек. 15 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

В Мурманской области за последнюю неделю от ковида вакцинировались более 2,5 тысяч человек.

В Карачаево-Черкесии вновь увеличилась смертельная статистика по умершим от последствий COVID-19. За последние сутки скончались еще десять человек. С начала ноября умерли 62 пациента с ковид, а за все время пандемии врачи не смогли спасти 811 пациентов, сообщили 8 ноября в федеральном оперативном штабе.

Об этом: Во Владимирской области за сутки выявлен 321 носитель коронавируса

Во Владимирской области 8 ноября подтвержден 321 новый случай заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 2293 человека. За последние сутки подтверждено четыре новых летальных случая.

Читайте подробнее: В Самарской области за сутки выявили более 1700 носителей коронавируса

Сообщается, что всего в области выявили 146 100 случаев заражения этой инфекцией.

1736 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Об этом: В Тамбовской области за сутки выявлено 209 новых случаев коронавируса

В Тамбовской области 8 ноября подтверждено 209 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем было выявлено сутками ранее. За весь период скончались 1186 человек. 13 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.

«Еще одна тема — это QR-коды. Посещение и ресторанов, и общественного транспорта возможно только с QR-кодом», — сказал глава Подмосковье.

В Подмосковье необходимо обеспечить бесперебойную работу системы QR-кодов. Об этом 8 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM .

«У нас большое число выявленных случаев. На прошлой неделе мы сминусовали на койках около 500 человек. Очень надеюсь, что и эта неделя у нас будет отрицательной», — сказал Воробьев.

Число граждан, проходящих лечение в Подмосковье от COVID-19 в стационарном режиме пошло на спад. Об этом 8 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM .

«Мы видим, что сегодня 82−85% госпитализаций с COVID-19 у нас касается тех, кто не привит. Поэтому стимулирование вакцинации у нас очень важно», — заявил Воробьев.

Доля вакцинированных среди госпитализируемых с COVID-19 в Подмосковье пациентов не превышает 20%. Об этом 8 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM .

Читайте также: Аптеки Тюменской области завышают цены на одноразовые маски в 50 раз

В Тюменской области 43% аптек нарушают ценообразование на одноразовые маски. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России».

Родственники нижегородцев, госпитализированных в больницу №13, пожаловались на условия содержания. «В палатах между окнами и стенами огромные дыры. Ветер и холод такой, что как будто окна нет».

По мнению главы Подмосковья, эта цифра не является окончательной и к 14 ноября должна будет еще увеличиться.

По состоянию на 8 ноября в рамках всероссийской переписи населения на территории Подмосковья было насчитано 8,2 млн жителей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM .

Подробности в материале: В Оренбуржье около 140 бизнесменов из-за пандемии просят льготные кредиты

На данный момент от представителей малого и среднего бизнеса поступило около 140 заявок по льготной программе кредитования под 3% на общую сумму более 290 млн рублей.

В Пензе пункты вакцинации возвращаются в прежний режим работы. Привиться от коронавируса или от гриппа можно в торговых центрах: «Коллаж», «САНиМАРТ», «Горизонт», «Весна», «Ритейл-парк», «Атак» и «Универсам 175» можно с понедельника по пятницу с 13:00 до 19:00, в субботу и воскресенье — с 12:00 до 18:00.

Подробности в материале: Шесть баров и клубов закрыли в Петербурге за нерабочие дни

В Петербурге с 4 по 7 ноября, когда действовал режим локдауна, в дневное и ночное время были проверены больше ста различных заведений и торговых точек. За нарушение ограничительных требований закрыты шесть баров и ночных клубов. По двум случаям начаты проверки, по итогам которых могут быть возбуждены уголовные дела.

«За последние три дня мы выявляем в сутки более 3 тыс. человек. Сегодня у нас 3429. Это такой своего рода антирекорд — такой цифры у нас ранее не было», — сказала Стригункова.

Среднесуточная выявляемость новых случаев заражения коронавирусом на территории Подмосковья продолжает расти. Об этом 8 ноября заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM .

Мини-завод по производству кислорода из атмосферного воздуха запустили в работу в Волгоградском областном госпитале ветеранов войн. Оборудование снизит зависимость лечебного учреждения от поставок баллонного газа, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе администрации региона.

Об этом: Водителей Москвы призвали никуда не выезжать на летней резине

В Москве возможно образование гололедицы на дорогах, поэтому автомобилистам на летней резине не следует выезжать на дороги. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По словам чиновницы, в Подмосковье происходят изменения по возрастному составу среди выявленных случаев заражения коронавирусом.

Рост заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних фиксируется в Подмосковье. Об этом 8 ноября сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM .

По словам зампреда правительства, в Подмосковье наблюдается снижение числа случаев госпитализаций пациентов с COVID-19.

Ситуация с госпитализацией болеющих COVID-19 граждан стабилизировалась в Подмосковье. Об этом 8 ноября заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM .

По её словам, спад произошел в период нерабочих дней на территории Подмосковья.

Темпы вакцинации в Подмосковье сократились. Об этом 8 ноября заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM .

Кроме того, снижена наполняемость залов в театрально-зрелищных учреждениях культуры с 70% до 50% от общего объема зрительских мест.

Так, неработающим жителям региона старше 60 лет, которые не вакцинированы и не перенесли COVID-19, рекомендуется соблюдать самоизоляцию. Аналогичная рекомендация касается граждан с хроническими заболеваниями.

Подробности в материале: В Подмосковье на ИВЛ находится максимальное число пациентов с COVID-19

Также чиновница отметила, что на данный момент около 60% от всего числа госпитализированных приходится на людей старше 60 лет.

По состоянию на 8 ноября в Подмосковье к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключено максимальное число пациентов с COVID-19 за весь период пандемии. Об этом 8 ноября сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM .

Об этом: В РФ начала действовать новая форма сертификата о вакцинации

В России с 8 ноября действует новая форма сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Технический сбой — ситуация, конечно, непредвиденная и крайне неприятная, но периодически встречается у различных крупных компаний: в прошлом месяце по всему миру несколько часов не работали сервисы Facebook, на прошлой неделе на Ozon продавались товары по крайне низким ценам», — о произошедшем в РФ сбое в системе.

Информация о том, что пациенты коронавирусного отделения больницы № 13 в Нижнем Новгороде замерзают в палатах , не соответствует действительности.

Подробности в материале: В Роспотребнадзоре рассказали о схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ

Симптомы COVID-19 в последнее время всё чаще напоминают симптомы ОРВИ, передаёт 8 ноября «Россия 24».

Жители Нижегородской области, привившиеся вакциной «Pfizer», не получат QR-коды для свободного доступа в общественные заведения.

С начала массовой вакцинации населения от COVID-19 зимой 2021 года полиция Санкт-Петербурга возбудила почти 30 уголовных дел за подделку документов, связанных с пандемией коронавируса.

Об этом: В Курганской области за сутки выявили 218 заражений коронавирусом

В Курганской области за сутки подтверждено 218 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 70 зафиксировано в Кургане, сообщает 8 ноября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 215 случаев.

Отметим, что эта цифра стала максимальным показателем смертности от COVID-19 с начала пандемии. До этого самое большое число жертв коронавируса в сутки на территории Подмосковья составляло 56 человек. Такой показатель был зафиксирован 7 ноября 2021 года.

За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 59 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 8 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

17:44 08.11.2021

Систему предъявления QR-кодов в Воронежской области распространят на все общественные места по мере снятия действующих антиковидных ограничений. Об этом сообщили 8 ноября в пресс-службе правительства региона.

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Об этом: В Воронежской области вводят QR-коды при посещении общественных мест

17:48 08.11.2021 В Вологодской области ковид-пациенты потребляют восемь тонн медицинского кислорода в сутки. Читайте также: Вологодчина получит 64 млн рублей на покупку кислородных концентраторов

17:55 08.11.2021 В Архангельской области продолжает стремительно расти число заболевших ковидом. В лидерах — областной центр и Северодвинск. Подробности в материале: В Архангельской области за сукти выявили 461 носителя коронавируса

17:57 08.11.2021 В Республике Карелия первым компонентом вакцины от ковида привилось 49% населения, а полностью завершили вакцинацию 44,7% местных жителей. Читайте также: В Карелии первым компонентом вакцины от ковида привилось 49% населения

18:00 08.11.2021 Губернатор Югры Наталья Комарова шесть раз вакцинировалась «Спутником V». О своём необычном эксперименте она сообщила на встрече с депутатами Урая. Об этом: Губернатор Югры ради эксперимента шесть раз привилась «Спутником V»

18:02 08.11.2021 Во Владимирской области, по данным на 8 ноября, первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 427 тыс. 764 человека. Завершили иммунизацию 376 тыс. 950 человек. Об этом: Во Владимирской области привились от коронавируса более 427 тыс. человек

18:09 08.11.2021 В Архангельской области ковид поразил легкие подростка. Врачам удалось его спасти, но без последствий не обошлось. Читайте подробнее: Архангельские врачи спасли подростка со 100%-процентным поражением лёгких

18:17 08.11.2021 За последние сутки в Коми выявили 400 случаев COVID-19, 110 из них — в столице республики. Читайте также: В Коми за сутки скончались пять ковид-пациентов

18:45 08.11.2021 В Курской области первым компонентом вакцины от коронавируса привился 510 тыс. 761 человек. Завершили вакцинацию 453 тыс. 456 человек. Читайте также: В Курской области от COVID-19 вакцинировались 510 тыс. человек

19:48 08.11.2021 Вопрос о том, как поступать человеку с его телом, какое ему принимать решение, когда жизнь ставит его перед выбором — совершать или не совершать то или иное действие в отношении самого себя — это вопрос не только медицины. И когда государство начинает брать на вооружение принцип насильственного «оказания блага», это уже тем более выходит за рамки здравоохранения. Подробности в материале: Принудительная вакцинация: как бы выглядел 1937 год сегодня?

19:50 08.11.2021 Власти Ленинградской области пролонгировали запрет на работу ночных клубов, дискотек и концертов в условиях пандемии коронавируса. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации. Подробности в материале: Власти Ленобласти продлили ограничения для сферы развлечений

20:26 08.11.2021 Вакцинация от коронавируса. Удмуртия. udmurt.ru

20:53 08.11.2021 За период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, когда в Петербурге действовал режим строгих ограничений, эпидемическую ситуацию с COVID-19 удалось стабилизировать. Об этом заявил 8 ноября в своем радиообращении к горожанам губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом: Беглов заявил о стабилизации эпидемической ситуации в Петербурге

21:32 08.11.2021 Данные о смертности от ковида в Коми разошлись — штаб сообщил о пяти летальных исходах за сутки, глава республики — о 19. Читайте также: Глава Коми сообщил о 19 умерших от ковида за сутки

21:43 08.11.2021 В Усть-Куломском районе Коми зафиксировали вспышку COVID-19 после погребения одного из скончавшихся от инфекции. В списке заболевших — более 25 человек. Читайте подробнее: В Коми после похорон произошла вспышка ковида

22:32 08.11.2021 В Ненецком автономном округе за сутки зафиксировали шесть завозных случаев COVID-19 — инфекция была выявлена у прибывших из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтая и Египта. Читайте подробнее: Роспотребнадзор НАО сообщил, откуда привозят коронавирус

22:39 08.11.2021 Вакцина от коронавируса «Спутник V». Дарья Драй © ИА REGNUM

22:45 08.11.2021 В Вологде резко выросло число госпитализированных с ковидом детей. Читайте подробнее: В Вологде с ковидом госпитализировали 12 детей

23:06 08.11.2021 Мурманский губернатор ответил школьникам на просьбы продлить каникулы: «Учиться надо». Об этом: Мурманские школьники завалили губернатора просьбами продлить каникулы

23:30 08.11.2021 Жители Татарии резко отрицательно отреагировали на введение QR-кодов на проезд в общественном транспорте и пишут об этом в соцсетях. Подробности в материале: «Докатились! Вы предали свой народ!» — жители Татарии Минниханову

00:30 09.11.2021 Чартерные авиарейсы между Россией и Египтом, прерванные в 2015 году, возобновляются с 9 ноября. Первый чартерный авиарейс вылетит из Нижнего Новгорода в Хургаду. Читайте также: Чартерное авиасообщение возобновлено между Россией и Египтом

01:36 09.11.2021 Регулярное авиасообщение возобновляется с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. Подробности в материале: Россия возобновила регулярное авиасообщение с девятью странами

02:11 09.11.2021 Российским туристам власти Греции рекомендовали предъявлять сертификат о вакцинации в бумажном виде. Это связано с тем, что приложение, используемое для проверки QR-кодов, не считывает код с российских сертификатов. Читайте подробнее: В Греции введены правила для въезда привитых вакциной «Спутник V»

04:16 09.11.2021 По мнению специалиста, самой эффективной из всех существующих вакцин для ревакцинации является российский препарат «Спутник V». Читайте подробнее: Инфекционист назвал самую эффективную вакцину от COVID-19 для ревакцинации

04:54 09.11.2021 Строительство четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске ведётся в соответствии с графиком. Работы на десяти технологических площадках на обоих берегах реки не останавливались даже во время выходных дней, объявленных в связи с обострением противоэпидемической ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе Группы «ВИС». Читайте подробнее: Движение по второму съезду нового моста в Новосибирске откроют в декабре

05:05 09.11.2021 В Новосибирской области с 12 ноября будет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении предприятий общественного питания, выставочных мероприятий, баз отдыха, санаториев. Об этом сообщили в правительстве региона. Читайте подробнее: В Новосибирской области QR-код вводят для посещения ресторанов и баз отдыха

05:38 09.11.2021 В Ульяновской области продолжается снижение количества вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Ульяновской области сокращается число выявляемых случаев ковида

06:14 09.11.2021 В Ульяновскую область поступили новые партии двух видов вакцин от COVID-19. Читайте также: Ульяновская область получила крупную партию вакцин от коронавируса

06:27 09.11.2021 В Ульяновской области ужесточили требования к предприятиям в части допуска сотрудников к очной работе. Об этом: В Ульяновской области продолжить работать очно смогут не все сотрудники

06:47 09.11.2021 В Ульяновской области ужесточают требования к предприятиям в части уровня вакцинации и допуска сотрудников к очной работе. Соответствующие изменения в указ о повышенной готовности внёс губернатор Алексей Русских. Читайте подробнее: На ульяновских предприятиях уйдут на «дистант» до 40% непривитых рабочих

07:01 09.11.2021 Цитата из видео. Вакцина от коронавируса — «КовиВак». Источник: 1tv.ru

07:05 09.11.2021 Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал РИА Новости, какой уровень BAU необходим для защиты от COVID-19. «Самый агрессивный штамм — это «Дельта», для него достаточно 300 BAU для того, чтобы не заболеть в серьезной форме. Для того чтобы не заболеть ковидом — 500 международных единиц. Для старых генераций коронавируса, которые уханьские последователи были, которые итальянские и так далее, достаточно было 150 BAU, для штаммов, уже мутирующих, штамма «Альфа» — это количество должно быть в полтора раза больше», — сказал Тимаков.

07:10 09.11.2021 В Свердловской области с 30 октября по 7 ноября составили 1969 протоколов за невыполнение правил, действующих во время режима повышенной готовности. Об этом сообщает региональный департамент информполитики. Подробности в материале: На Урале за неделю составили почти 2 тыс. протоколов о ковид-нарушениях

07:12 09.11.2021 ЗАГС Забайкальского края ввел ограничение на присутствие гостей во время церемонии бракосочетания из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства. Читайте также: В Забайкалье запретили гостям посещать церемонии бракосочетания

07:34 09.11.2021 Жители Забайкалья инициировали сбор подписей под обращением в Генеральную прокуратуру РФ об отмене системы QR-кодов и разъяснении границ законности такой меры. Как сообщает zab.tv, он продлится 10 ноября включительно. «Вообще я абсолютно непубличный человек, я не намеревалась никуда идти. Но всё уже дошло до той точки, что кто-то должен встать и сказать: «Господа, давайте уже делать». Мы, конечно, против, чтобы была болезнь и люди заражались, но давайте всё-таки применять законные меры и не ограничивать людей», — пояснила одна из инициаторов акции юрист Татьяна. Читайте также: В Забайкалье собирают подписи за отмену системы QR-кодов

07:46 09.11.2021 В Челябинске несколько развлекательных заведений оштрафовали за различные коронавирусные нарушения. Об этом заявил замглавы города Игорь Постнов. Читайте подробнее: Развлекательные заведения Челябинска оштрафовали за ковид-нарушения

07:59 09.11.2021 В связи с введением системы QR-кодов в агрегаторах объявлений стали появляться новые вакансии. К примеру, на «Авито» предлагают стать контролером по считыванию QR-кодов в одном из магазинов Барнаула, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Студентам и лицам без опыта работы, чтобы получать заявленную работодателем 1000 рублей за смену, необходимо иметь смартфон и контроллер по считыванию кодов, а также — стрессоустойчивость. Читайте также: На Алтае ищут стрессоустойчивых контролеров QR-кодов

08:06 09.11.2021 В Челябинской области хватает вакцин от COVID-19. Об этом заявили журналистам в региональном минздраве. Об этом: Челябинский минздрав ответил на жалобы о дефиците ковид-вакцины

08:07 09.11.2021 Новые ограничения для невакцинированных жителей намерены ввести в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства. Сообщается, что с 10 ноября посещать гипермаркеты и другие торговые помещения площадью свыше одной тысячи кв. метров можно будет лишь при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19, справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке с отрицательным результатом ПЦР-теста или справки о перенесённом в течение шести месяцев ковиде. Подробности в материале: В Башкирии намерены ввести ограничения при посещении гипермаркетов

08:09 09.11.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 9 ноября число умерших пациентов в Приангарье достигло 5742 человек, причём 29 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Об этом: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 29 человек

08:12 09.11.2021 В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 64 920. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено 205 новых носителей. Подробности в материале: В Бурятии выявили более 200 новых случаев заражения коронавирусом

08:21 09.11.2021 Свыше 80% работников системообразующих предприятий Башкирии получили прививки от COVID-19. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства. Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона. Подробности в материале: В Башкирии рассказали о вакцинации работников системообразующих предприятий

08:21 09.11.2021 QR-код. Александр Полегенько © ИА REGNUM

08:31 09.11.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 23 437 случаев инфицирования. Об этом: На Алтае выявили 51 новый случай COVID-19

08:34 09.11.2021 В Хакасии за прошедшие сутки подтверждено 219 случаев заражения коронавирусом, в том числе 84 — в Абакане. Об этом сообщили 9 ноября в правительстве республики. Подробности в материале: В стационарах Хакасии лечатся более 1600 ковид-пациентов

08:43 09.11.2021 Предприниматели Закаменского района Бурятии попросили власти смягчить принятые ранее антиковидные меры. Просьба прозвучала на встрече с главой районной администрации Сергеем Гонжитовым, Об этом: Бурятские предприниматели попросили власти отменить QR-коды

08:55 09.11.2021 Ещё десять человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом сообщили 9 ноября в правительстве региона. Подробности в материале: В Хакасии скончались ещё десять пациентов с COVID-19

09:01 09.11.2021 В Татарии с начала пандемии от COVID-19 скончались по состоянию на 9 ноября 1069 человек. Подробности в материале: В Татарии жертвами COVID-19 стали ещё 12 человек

09:07 09.11.2021 В Пензенской области за прошедшие сутки скончались 27 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в регионе по состоянию на 9 ноября достигло 3746 человек. Читайте также: В Пензенской области за сутки умерли 27 ковид-пациентов

09:08 09.11.2021 В Удмуртии по состоянию на 9 ноября выявили 387 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 385 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 67 653 случаев. Читайте также: В Удмуртии выявили 387 новых случаев заражения коронавирусом

09:08 09.11.2021 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 9 ноября, за прошедшие сутки выявлено 336 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 327 случаев. Об этом: За сутки коронавирусом заразились сразу 336 кузбассовцев

09:08 09.11.2021 Неожиданное уменьшение до полугода срока действия QR-кодов, без которых в регионах недоступны многие места массового пребывания граждан (а кое-где уже и общественный транспорт), заставляет задуматься, а не было ли это просто-напросто фальстартом. Обновили систему, а планируемый на перспективу апгрейд вдруг рассекретился? Об этом: Обнуление QR-кодов — сбой госуслуг или тренировка госрабов?

09:09 09.11.2021 Более 16% инфекционных коек свободны в больницах Самарской области. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что в регионе фиксируется снижение количества пациентов на госпитальном и амбулаторном этапах. Читайте подробнее: В Самарской области сообщили о снижении числа пациентов в ковид-госпиталях

09:10 09.11.2021 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 17 человек. Накануне было зарегистрировано 19 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2968 человек. Об этом: Ещё 17 жителей Удмуртии скончались от COVID-19

09:14 09.11.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 9 ноября прививку от коронавируса сделали 563 653 человека. Второй компонент препарата получили 357 982 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Об этом: Почти 358 тыс. жителей Удмуртии завершили вакцинацию от COVID-19

09:16 09.11.2021 Воронежская область перешагнула рубеж в один миллион вакцинированных от коронавируса жителей, об этом 9 ноября в соцсетях написал губернатор Александр Гусев. Подробности в материале: В Воронежской области от коронавируса привились миллион человек

09:19 09.11.2021 В Республике Алтай за минувшую неделю почти 100 человек не смогли попасть в государственные учреждения культуры. Об этом написала в своём телеграм-канале зампред регионального правительства Динара Култуева. Об этом: Из-за QR-кодов 100 человек не смогли попасть в учреждения культуры Алтая

09:19 09.11.2021 В Челябинской области 8 ноября обнаружили ещё 570 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Челябинской области выявили ещё 570 носителей коронавируса

09:20 09.11.2021 Проверка QR-кода. Дарья Драй © ИА REGNUM.

09:21 09.11.2021 В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 640 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 9 ноября в регионе зарегистрировали с начала пандемии 107 062 случая заражения. На стационарном лечении находятся 4468 пациентов, на амбулаторном — 5849 человек. Выздоровели всего 93 148 человек, из них за сутки — 486 пациентов. Читайте подробнее: В Саратовской области за сутки выявили 640 новых носителей коронавируса

09:22 09.11.2021 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 9 ноября, медицинскую помощь получают 2488 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: В стационарах и на карантине оказались более 14,3 тыс. кузбассовцев

09:24 09.11.2021 Во всех регионах Уральского федерального округа пройдут дополнительные проверки по фактам фальсификации QR-кодов. Об этом 9 ноября заявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. Читайте подробнее: В Уральском ФО ужесточаются проверки QR-кодов на подлинность

09:25 09.11.2021 Россия проинформировала Южную Корею об эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V» и попросила как можно быстрее признать его. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

09:28 09.11.2021 Вопрос возможности использования данных геолокации по средствам сотовой связи для контроля за соблюдением режима изоляции лицами с подтверждённым коронавирусом намерены проработать в Самарской области. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона. Подробности в материале: В Самарской области намерены усилить контроль за соблюдением самоизоляции

09:29 09.11.2021 Ситуация по ограничениям работы школ в связи с COVID-19 и сезонными ОРВИ остается стабильной, сообщили в телеграм-канале «Большая перемена РФ», принадлежащем Минпросвещения РФ. «По состоянию на 8 ноября количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, минимально — всего лишь 0,02%», — говорится в сообщении телеграм-канала.

09:32 09.11.2021 В Томске 9 ноября открылся новый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Как сообщили в областной администрации, он находится в поликлиническом отделении №3 медико-санитарной части №2 на улице Репина, 12. Читайте подробнее: Новый пункт вакцинации от COVID-19 открыт в Томске

09:32 09.11.2021 В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано сразу восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2039. Читайте также: Жертвами COVID-19 стали ещё восемь жителей Бурятии

09:39 09.11.2021 В Оренбурге с 8 ноября к очному обучению приступили ученики начального звена и выпускники школ. Проведенный фильтр показал, что в каждом образовательном учреждении три-четыре ребенка пришли в школу с признаками заболевания. Об этом сообщила начальник муниципального управления образования Лариса Бебешко. Она подчеркнула, что школьники с признаками ОРВИ не допускаются до занятий. «Все дети проходят так называемый утренний фильтр. Их встречают и осматривают как медработники поликлиники, закрепленной за образовательным учреждением, так и студенты профильных вузов, а также классные руководители и администраторы. Ни один неосмотренный ребенок в школу не попадает», — сказала она. По итогам осмотра по три-четыре ребенка в каждой школе пришлось отстранить от занятий. Добавим, с 9 ноября очное обучение началось и для учеников пятых-десятых классов. Об этом: Школы Оренбурга после фильтра часть учеников разворачивают домой

09:42 09.11.2021 В Кургане работник одной из поликлиник через посредников за денежное вознаграждение вносил заведомо ложные сведения в информационную систему о проведении вакцинации от COVID. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. Читайте подробнее: В Кургане в подделке сведений о вакцинации обвиняют сотрудника поликлиники

09:43 09.11.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 9 ноября 2021 года, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (93 023 человека, рекордные +508 за сутки), новый вирус победили 64 612 человек (только 397 за сутки). Об этом: Алтайский край вновь поставил рекорд по числу зараженных коронавирусом

09:47 09.11.2021 Случаи смерти от COVID-19 пациентов, ранее прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, в Петербурге фиксируются, но они крайне редки. Во всех таких случаях у больных одновременно была тяжелая сопутствующая патология. Об этом рассказала главный врач городской больницы № 20 Татьяна Суровцева в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Подробности в материале: В Петербурге объяснили факты смерти вакцинированных от коронавируса

09:48 09.11.2021 В Алтайском крае по состоянию на 9 ноября прививки от коронавируса получили 851 907 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил 3305 человек. Напомним, что для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно. Читайте подробнее: На Алтае после нерабочей недели сдулись темпы вакцинации от COVID-19

09:50 09.11.2021 Отработать вопрос возможного возобновления у школьников учебного процесса в очном формате и занятий спортом поручил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что вопрос дистанционного обучения школьников был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона. Подробности в материале: В Самарской области могут разрешить детям вновь посещать спортивные секции

09:55 09.11.2021 Экспресс-тестирование на коронавирус намерены организовать в школах Ивановской области среди учеников младших классов, тестирование будут проводить с согласия родителей. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства по итогам брифинга главы облздрава Артура Фокина 8 ноября. Об этом: В ивановских школах организуют экспресс-тестирование на коронавирус

09:58 09.11.2021 В Республике Алтай за прошедшую неделю зарегистрировано 356 новых носителей коронавируса. Это на 11,7% меньше, чем на предыдущей неделе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания оперштаба. Читайте подробнее: Заболеваемость COVID-19 на Алтае пошла на спад

10:03 09.11.2021 На показатели формирования коллективного иммунитета Республика Крым может выйти в начале 2022 года. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский 9 ноября. Читайте подробнее: Коллективный иммунитет в Крыму может быть сформирован в начале 2022 года

10:08 09.11.2021 В Югре за сутки выявлено 253 новых случая заражений коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (58 случаев), сообщает 9 ноября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 256 случаев. Читайте подробнее: В Югре COVID-19 погубил ещё 12 человек

10:09 09.11.2021 Во Владимирской области активизированы рейды по соблюдению санитарных мер в общественном транспорте. Фото: avo.ru

10:13 09.11.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 9 ноября 2021 года, за минувшие сутки общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 80 184, (+368 за сутки). Вместе с тем 67 467 пациентов (+242 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Читайте подробнее: Жертвами COVID-19 в Забайкалье стали ещё семь человек

10:20 09.11.2021 До 9 ноября, согласно постановлению главного санитарного врача Татарии, подлежащие вакцинации сотрудники должны быть привиты от коронавируса хотя бы один раз, в противном случае они будут отстранены от работы. Не прошедших иммунизацию вторым компонентом вакцины от COVID-19 отстранят от работы с 7 декабря. Об этом: В Татарии начнут проверки предприятий по отстранению непривитых работников

10:21 09.11.2021 Поскольку ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Забайкальском крае остается напряженной, власти региона заявили об усилении контроля за соблюдением ограничительных мер. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова вице-премьера краевого правительства Инны Щегловой. «Посмотрели результаты нерабочих дней, реализации системы QR-кодов. За начало ноября было проверено рекордное количество объектов — более 1600. Ранее такое количество было зафиксировано только в октябре за весь месяц», — отметила чиновница. Об этом: Забайкалье усиливает контроль за соблюдением коронавирусных ограничений

10:28 09.11.2021 В Татарии по состоянию на 9 ноября провели 3 980 233 исследования для выявления новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки осуществили 11 113 тестирований на коронавирус. Читайте подробнее: В Татарии провели почти 4 млн исследований на коронавирус

10:31 09.11.2021 Российский препарат от COVID-19 «МИР-19» завершает вторую фазу клинических исследований, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

10:33 09.11.2021 Находчивые пользователи сервиса Avito со всей России пытаются заработать на наличии сертификатов о прививке и QR-кодов. На портале доступно порядка 350 объявлений, в которых предлагают за деньги сходить в магазин или ТЦ по QR-коду. Об этом: На Avito пользуется популярностью услуга «схожу за вас по QR-коду»

10:34 09.11.2021 В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 14 494. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки подтверждён 71 новый случай инфицирования. Подробности в материале: В Туве за сутки коронавирус выявили у 71 человека

10:35 09.11.2021 В Ростове-на-Дону в период нерабочих дней выявили 141 нарушителя масочного режима в общественном транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации. Об этом: В период локдауна в Ростове-на-Дону выявили пассажиров-нарушителей

10:44 09.11.2021 Глава Черемхова Вадим Семёнов тяжело перенес COVID-19, но сумел излечиться. Об этом чиновник поведал в соцсетях. После четырехнедельного перерыва мэр города угольщиков вышел на работу. Подробности в материале: В Приангарье мэр покаялся, что не сделал прививку от COVID-19 и заболел

10:55 09.11.2021 В Брянской области 9 ноября выявлено 511 новых носителей коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2225 тестов. Выписаны после выздоровления ещё 449 жителей, 12 — скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Брянской области за сутки выявили 511 носителей коронавируса

10:58 09.11.2021 Жители Ростовской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить QR-коды. Авторы заявления уверены, что донские власти под видом заботы о здоровьеи устроили сегрегацию граждан по принципу наличия или отсутствия прививки от COVID-19. Подробности в материале: Ростовчане просят Путина отменить QR-коды

11:03 09.11.2021 Третья волна коронавируса в РФ плавно переросла в четвёртую, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.

11:17 09.11.2021 В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 44 человека. Такие данные 9 ноября ИА REGNUM привели в региональном оперштабе. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее. Об этом: Ещё 44 носителя коронавируса выявили в Калмыкии

11:18 09.11.2021 В Красноярском крае за прошедшие сутки подтверждено 740 случаев заражения коронавирусом, в том числе 169 — в Красноярске. Об этом сообщили 9 ноября в управлении Роспотребнадзора по региону. Подробности в материале: Ещё 740 носителей SARS-CoV-2 выявлено в Красноярском крае

11:19 09.11.2021 В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два случая смерти среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 9 ноября. Подробности в материале: Ещё два жителя Калмыкии умерли от COVID-19

11:20 09.11.2021 Жителям Орловской области, не имеющим QR-кодов, предлагают доставить товары из магазинов. Объявление от «QR-курьера» появилось на портале объявлений Avito. Об этом: В Орловской области появилась услуга «QR-курьер»

11:22 09.11.2021 В международном аэропорту «Мурманск» теперь можно пройти ПЦР‑ и экспресс-тестирование на COVID-19. Об этом: В аэропорту Мурманска открылся пункт ПЦР-тестирования

11:27 09.11.2021 Жители Ростова-на-Дону пожаловались на нехватку питьевой воды в ковид-госпиталях. Родственники пациентов вынуждены приносить бутилированную воду, однако большие бутылки в стационарах не принимают. Читайте также: Ростовчане пожаловались на дефицит питьевой воды в ковид-госпиталях

11:28 09.11.2021 В Саратовской области по состоянию на 9 ноября в связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией полностью и частично закрытых образовательных организаций нет. Об этом: В Саратовской области дистанционное обучение продолжают в 12 вузах

11:32 09.11.2021 В Красноярском крае за последние сутки выявили 740 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 137 690. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Об этом: В Красноярском крае по суточным заражениям COVID-19 лидирует Шарыпово

11:34 09.11.2021 Порядка 400 человек были задействованы в патрулировании объектов различных сфер, организаций и предприятий с массовым пребыванием людей для контроля соблюдения антиковидных ограничений в период нерабочих дней в Уфе. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба городской администрации. Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на оперативном совещании в муниципалитете. Подробности в материале: В Уфе сообщили о результатах проверок соблюдения антиковидных ограничений

11:35 09.11.2021 Сбой в системе QR-кодов вакцинированных от COVID-19 наглядно иллюстрирует уязвимость и порочность активно насаждаемой системы прививочного апартеида. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте также: В Госдуме в сбое QR-кодов видят порочность системы прививочного апартеида

11:38 09.11.2021 В Ставропольском крае уже 901 073 жителя приняли участие в кампании по вакцинации от коронавируса. Этот показатель составляет 32% всего населения региона. Такие данные приводит 9 ноября краевой минздрав. Читайте также: Треть населения Ставрополья уже привита от коронавируса

11:39 09.11.2021 От коронавирусной инфекции в России за сутки впервые умерли свыше 1,2 тыс. человек. Статистику по заболеваемости опубликовал 9 ноября федеральный оперштаб. Читайте подробнее: В России установлен новый максимум суточной смертности от COVID-19

11:41 09.11.2021 Школьные каникулы в Обнинске продлены до 14 ноября. В настоящее время в городе ковидом болеют 198 детей: от грудничков до подростков. Возраст пациентов с ковидом — от 10 месяцев до 18 лет, сообщает главный санитарный врач Обнинска Владимир Марков. Подробности в материале: В Обнинске из-за COVID-19 продлили школьные каникулы

11:44 09.11.2021 В России для лечения пациентов с коронавирусом развернуто более 200 тыс. больничных коек, сообщил 9 ноября главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. Читайте подробнее: В России развернули более 300 тыс. коек для пациентов с COVID-19

11:45 09.11.2021 За прошедшие сутки в Томской области выявили 266 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 50 241. Об этом сообщили 9 ноября в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Томской области COVID-19 диагностировали ещё у 266 человек

11:46 09.11.2021 В Петербурге за последние сутки лабораторно подтвердили 2680 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на 83 случая больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 9 ноября в федеральном оперштабе. Рост продолжается вторые сутки подряд после двухдневного спада заболеваемости. Читайте подробнее: В Петербурге продолжился рост заболеваемости и смертности от COVID-19

11:48 09.11.2021 За последние сутки в России число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 39 160. Об этом 9 ноября сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Об этом: В России за сутки выявили свыше 39 тысяч заражений коронавирусом

11:50 09.11.2021 В Курской области 9 ноября зарегистрировано 344 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1660 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Подробности в материале: В Курской области выявлено 344 новых случая заражения коронавирусом

11:54 09.11.2021 В медсанчасти № 2 Томска, где с 2020 года развёрнут крупнейший респираторный госпиталь для лечения больных с COVID-19, проведут капитальный ремонт. Соответствующее решение принял губернатор региона Сергей Жвачкин, сообщили 9 ноября в областной администрации. Читайте подробнее: В Томске отремонтируют медсанчасть, где развёрнут крупный ковид-госпиталь

11:55 09.11.2021 В Липецкой области 9 ноября подтверждено 400 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончались 2158 человек. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Подробности в материале: В Липецкой области за сутки выявлены 400 новых носителей коронавируса

11:57 09.11.2021 За последние сутки в Москве выявили 5287 случаев заражения коронавирусом, сообщили 9 ноября в штабе по противодействию COVID-19. Об этом: Ситуация с коронавирусом в Москве вновь начала ухудшаться

11:58 09.11.2021 В Ленинградской области за минувшие сутки зарегистрировано 12 смертей от COVID-19. Всего с начала пандемии от этой болезни в регионе скончались 2623 местных жителя. Читайте подробнее: В Ленобласти за сутки зарегистрировали 12 смертей от COVID-19

12:00 09.11.2021 В Иркутской области, где по состоянию на 9 ноября первым компонентом вакцины от коронавируса привито 826 757 человек, а вторым — 601 115 человек, открылся ещё один пункт вакцинации. Подробности в материале: В Иркутском диагностическом центре открыли пункт вакцинации

12:00 09.11.2021 В Астраханской области 9 ноября подтверждено 250 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период 2071 человек скончался. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Об этом: В Астраханской области выявлено 250 новых случаев заражения коронавирусом

12:01 09.11.2021 Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил, что в регионе наметилась стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19. В поликлиниках непрерывно пополняются запасы медикаментов, расширяются кол-центры, чтобы каждый пациент, нуждающийся в медпомощи, мог дозвониться, отметил глава ведомства. Читайте подробнее: Саратовский минздрав заявил о стабилизации ситуации с COVID-19

12:03 09.11.2021 Во Владимирской области 9 ноября подтверждено 323 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 2299 человек. За последние сутки подтверждено шесть новых летальных случаев. Об этом: Во Владимирской области за сутки выявлены 323 носителя коронавируса

12:05 09.11.2021 В Тамбовской области 9 ноября подтверждено 207 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено сутками ранее. За весь период скончались 1197 человек. 11 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки. Читайте подробнее: В Тамбовской области за сутки выявлено 207 новых случаев коронавируса

12:05 09.11.2021 В Ленинградской области за две недели ноября предприятия общепита, торговли, бытовой сферы, а также учреждения образования, культуры и производства оформили 475 паспортов коллективного иммунитета. Всего теперь в регионе таких предприятий 1866. Читайте подробнее: В Ленобласти в ноябре оформлено 475 паспортов коллективного иммунитета

12:10 09.11.2021 В Пензенской области за прошедшие сутки выявили еще 390 носителей коронавируса. С начала пандемии в регионе по состоянию на 9 ноября зарегистрировали 83 636 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 59 285 пациентов, в том числе за сутки — 39 человек. Читайте также: В Пензенской области за сутки выявили 390 новых носителей коронавируса

12:11 09.11.2021 В Татарии за сутки выявили еще 252 носителя коронавируса. Всего по состоянию на 9 ноября в республике зарегистрировано 32 656 случаев заражения коронавирусом. За минувший день выписали по выздоровлении 128 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на 12. Подробности в материале: В Татарии выявили ещё 252 новых случая заражения коронавирусом