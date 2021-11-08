Москва, , 14:16 — REGNUM Решение отдельных регионов России продлить режим нерабочих дней во многом оправдано. заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Нарушители локдауна в Петербурге Пресс-служба ККИ

«По словам специалистов, недельный карантин в целом редко бывает достаточно эффективным (особенно если учесть, что инкубационный период у COVID-19 дольше, из-за чего локдаун не покрывает даже его — работники, заболевшие непосредственно перед недельными выходными, сами того не зная, через неделю принесут все свои вирусы на работу, только потом почувствовав недомогание).

И многие медики утверждают, что для достижения заметного эффекта от карантинных ограничений они должны быть и по времени дольше, и по глубине ограничений существеннее.

Ведь за ту неделю, что некоторая часть российских граждан не работала (именно некоторая, так как большинство в том или ином виде, но продолжали трудиться), население активно отправилось на отдых, перемещалось по стране, в том числе и общественным транспортом, посещало людные места и т. д.

Да, в динамике заболеваемости наметился некоторый спад. Но пока он настолько краток и незначителен, что говорить о явном переломе тенденции точно еще рано.

На этом фоне неудивительно, что те регионы, где ситуация с заболеваемостью оказалась менее благополучной, решили продлить режим нерабочих дней, чтобы эффект от изоляции граждан от активного общения друг с другом проявился сильнее.

С другой стороны, длительные выходные крайне тяжело бьют по бизнесу. Особенно малому и среднему, который составляет основу сферы услуг.

И чем дольше будут ограничения, тем труднее придется предпринимателям преодолевать их негативные последствия. Так что понять руководителей тех регионов России, где карантинные ограничения были строго с 30 октября по 7 ноября, тоже можно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в пяти регионах России «ковидные» каникулы было решено продлить и после 8 ноября.

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