Казань, 8 ноября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Жителей Татарии предупреждают об ухудшении погодных условий на предстоящие сутки. Соответствующий прогноз на 9 ноября составлен региональным управлением Гидрометцентра.

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Во вторник, 9 ноября в Татарии сохранится неустойчивая погода, временами с осадками и сильным ветром. Преимущественно пройдут дожди, вечером с мокрым снегом. В ночные часы сохранится сильный ветер порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6 градусов, днем потеплеет до +8.

Ранее ИА REGNUM сообщало, ночью и утром 9 ноября в столице Красноярского края ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

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