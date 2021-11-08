Пермь, 8 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Перми началась подготовка к установке новогодней ели. Она появится на эспланаде на территории нового фонтана у амфитеатра, сообщает пресс-служба мэрии.

Gorodperm.ru/Павел Воробьев Новогодняя ель

Высота главной новогодней елки составит 30 метров. Конструкция, согласно специальному дизайн-проекту, будет состоять из 12 ярусов.

В 2021 году елку украсит световой занавес с 24 декоративными элементами. Диаметр светового купола составит 48 метров. Купол будет располагаться на высоте 27 метров и спускаться нитями до пяти метров и держаться на 24 опорах.

Новогоднюю ель должны установить до 1 декабря. Предполагается, что к 20 декабря завершат праздничное оформление города.