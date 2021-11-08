Красногорск, , 14:12 — REGNUM В подмосковном Домодедово следует исключить угрозу повторения массовых драк, сродни той, что произошла на территории городского округа 6 ноября. Об этом 8 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Это поручение он адресовал временно исполняющему полномочия главы городского округа Домодедово Михаилу Ежокину после того, как чиновник отчитался о причинах конфликта, отметив, что драка не носила межнациональный характер, а виновники инцидента уже задержаны или разыскиваются.

«Понятно, что задержаны, но, как говорят в народе, «осадок остался». Может, нужно еще раз проверить тревожные для населения места? Задача, чтобы вы чувствовали свою территорию, как свои пять пальцев. И если есть опасения у мамы с ребенком, то эти опасения и потенциальные угрозы мы должны снять», — сказал Воробьев.