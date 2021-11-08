Уфа, 8 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Блокирующая волейбольного клуба «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова скончалась в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба волейбольного клуба «Урал» в социальной сети.

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«Алие Хамбиковой был 21 год. Она скоропостижно ушла из жизни из-за болезни. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации некоторых СМИ, причина смерти Алии не связана с COVID-19.