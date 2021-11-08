Москва, 8 ноября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян и защитник казанского «Рубина» Илья Самошников не сыграют за сборную России в ноябрьских матчах отбора на чемпионат мира — 2022. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России по футболу

Захарян и Самошников выведены из состава команды по медицинским причинам. При этом в сборную впервые вызван защитник «Зенита» Данил Круговой.

Напомним, в ноябре сборная России сыграет два отборочных матча ЧМ-2022: в Санкт-Петербурге 11 ноября — с Кипром, 14 ноября в Сплите — с Хорватией.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября тренерский штаб сборной России назвал состав на матчи с Кипром и Хорватией.