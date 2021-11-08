Сунжа, Ингушетия, , 14:09 — REGNUM В Ингушетии расследуется убийство, совершенное 7 ноября в Сунженском районе. Убит 56-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело, разыскивается преступник, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Происшествие произошло вечером на улице Первомайской в сельском поселении Нестеровское. Около 18:10 рядом с одним из домов неизвестный «причинил 56-летнему местному жителю ножевое ранение в области грудной клетки, от которого потерпевший скончался на месте происшествия».

В настоящее время устанавливают причины убийства и предпринимают меры для задержания лица, его совершившего.

Между тем, по информации, опубликованной на странице «ingushetiya06official» в Instagram, конфликт между двумя соседями в селении Нестеровское «произошёл из-за шума трактора, на котором работал убитый».