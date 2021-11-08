Варшава, 8 ноября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Официальный координатор спецслужб Польши Станислав Жарин 8 ноября на странице в соцсети Twitter сообщил, что сегодня начнется «крупная попытка силового вторжения нелегальных мигрантов в Польшу с территории Белоруссии».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Очень тревожная информация с польско-белорусской границы. Очень большая группа мигрантов собралась в Белоруссии, недалеко от границы с Польшей. И они только что подошли к польской границе. Похоже, они попытаются массово перейти в Польшу. Начинается крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу», — написал он.

Ранее глава президентского Бюро международной политики Польши Якуб Кумох заявил, что Александр Лукашенко, опираясь на КГБ, «планирует очередную провокацию на границе с ЕС с использованием людей в качестве живых щитов».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. На помощь пограничникам направилось около 10 тысяч военнослужащих. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.