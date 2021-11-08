Порт-о-Пренс, , 14:07 — REGNUM Бывшая первая леди Гаити Мартина Этьен призвала государство содействовать расследованию убийства бывшего президента Жовенеля Моиза после четырёх месяцев с момента его убийства. Об этом пишет Prensa Latina.

Жовенель Моиз Facebook.com/jovenelmoise

Вдова, единственный очевидец событий, заявила, что заказчики и организаторы убийства остаются на свободе и без страха разгуливают по улицам, и вновь призвала к справедливости.

«Гаитянское государство обязано содействовать расследованию. Если мы позволим процессу безнаказанности охватить нас, мы не сможем говорить о демократии», — написала она в своём аккаунте в Twitter.

Жовенель Моиз был убит в своей частной резиденции в столице Гаити 7 июля. Согласно официальной версии, он был убит вооруженным спецназом, состоящим из бывших колумбийских военных.