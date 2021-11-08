Челябинск, , 14:06 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области осудили 47-летнего жителя Башкирии за незаконный оборот драгоценных металлов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Золото



Приговор вынес Ленинский районный суд города. Было установлено, что в сентябре 2020 года этот гражданин купил в Магнитогорске пять конусовидных слитков золота общей массой 1,4 кг. Сумма сделки составила четыре миллиона рублей.

Суд учёл, что подсудимый признал вину и активно помогал раскрыть преступление. Ему назначили год условно с полуторагодовалым испытательным сроком.