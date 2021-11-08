Тбилиси, , 14:04 — REGNUM В Грузии с 1 декабря официально начнут действовать ковид-паспорта, которые также называют «зелёными». Об этом 8 ноября сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили в ходе совещания правительства.

Ограничение Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

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«Зелёный статус» будет присвоен гражданину, который дважды привился от COVID-19, переболел COVID-19, сдал ПЦР-тест за последние 72 часа или быстрый тест в течение последних суток», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что по этим документам будут пускать посетителей в музеи, кинотеатры, казино, концертные залы и пункты питания учреждения. При этом работников заведений не будут заставлять иметь ковид-паспорта.

Стоит отметить, что ковид-паспорта в Грузии начали выдавать в августе, но официально их нигде не применяли. Исключение составили некоторые рестораны в Тбилиси, которые заявили, что будут пускать только тех, у кого есть этот документ.

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