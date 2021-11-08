Москва, 8 ноября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Партийная принадлежность руководства Германии не имеет значения для России в вопросе сотрудничества. Все зависимости от этого Москва готова к конструктивной работе. Об этом 8 ноября в приветствии к участникам 26-го заседания российско-германского форума «Потсдамские встречи» в Москве заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

City-yaroslavl.ru Флаги России и Германии

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Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Берлин остаётся для Москвы важным международным партнёром.

«Всегда открыты к конструктивному диалогу с руководством Германии вне зависимости от его партийно-персонального состава», — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что Москва заинтересована «в выстраивании взаимоуважительных и стабильных отношений».

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«Рассчитываем на аналогичный встречный настрой», — сказал российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия готова сотрудничать с любым федеральным правительством, которое избрал немецкий народ, и надеется на прагматичные отношения с новыми властями.