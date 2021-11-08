Красногорск, , 14:10 — REGNUM В массовой драке на территории подмосковного Домодедово нет межнациональной подоплеки. Об этом 8 ноября заявил временно исполняющий полномочия главы городского округа Домодедово Михаил Ежокин на заседании правительства Московской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Данный инцидент не имел межнациональной подоплеки. Все участвовавшие в драке граждане — это жители Подмосковья», — сказал чиновник.

По его словам, на данный момент семь нападавших доставлены в ОВД. Трое из них задержаны, четверо оштрафованы за хулиганство и еще по четверым ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

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