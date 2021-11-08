Красногорск, 8 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В массовой драке на территории подмосковного Домодедово нет межнациональной подоплеки. Об этом 8 ноября заявил временно исполняющий полномочия главы городского округа Домодедово Михаил Ежокин на заседании правительства Московской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Данный инцидент не имел межнациональной подоплеки. Все участвовавшие в драке граждане — это жители Подмосковья», — сказал чиновник.

По его словам, на данный момент семь нападавших доставлены в ОВД. Трое из них задержаны, четверо оштрафованы за хулиганство и еще по четверым ведутся оперативно-розыскные мероприятия.