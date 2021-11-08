Москва, , 14:02 — REGNUM Власти России солидарны с правительством Венесуэлы и президентом Николасом Мадуро в противостоянии нелегитимным санкциям и вмешательству во внутренние дела, заявил 8 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы солидарны с вашим правительством, с президентом Николасом Мадуро в его противостоянии попыткам изменить развитие венесуэльского государства за счет давления извне, использования нелегитимных односторонних санкций и попыток прямого вмешательства в ваши внутренние дела», — сказал Лавров на переговорах с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсиа в Москве.

По словам Лаврова, Москва «будет продолжать поддерживать усилия Венесуэлы по развитию общенационального диалога, который находится на позитивном треке, особенно в преддверии предстоящих 21 ноября региональных и муниципальных выборов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров провёл встречи с министром иностранных дел республики Феликсом Пласенсией и с вице-президентом страны Делси Родригес.

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