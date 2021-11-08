Лавров: РФ солидарна с Венесуэлой в противостоянии внешнему вмешательству
Москва, 8 ноября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Власти России солидарны с правительством Венесуэлы и президентом Николасом Мадуро в противостоянии нелегитимным санкциям и вмешательству во внутренние дела, заявил 8 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, Москва «будет продолжать поддерживать усилия Венесуэлы по развитию общенационального диалога, который находится на позитивном треке, особенно в преддверии предстоящих 21 ноября региональных и муниципальных выборов».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров провёл встречи с министром иностранных дел республики Феликсом Пласенсией и с вице-президентом страны Делси Родригес.
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