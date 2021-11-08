Москва,
8 ноября 2021, 14:02 — REGNUM Планируемая отмена Минсельхозом России пошлин на импорт мяса связана с началом регулирования мясного рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.
«В октябре мировые цены на продовольствие продолжили свой рост и достигли нового максимума с июля 2011 года.
Основными факторами повышения цен стало удорожание сельскохозяйственного производства: рост цен на удобрения, корма, бензин и горюче-смазочные материалы, семенной материал, неурожай, глобальные климатические изменения в мире, другие факторы. Мировой рост цен на продовольствие оказал влияние и на цены в России.
В числе наиболее подорожавших по сравнению с октябрем прошлого года стали такие продовольственные товары как зерно, молочная продукция, сахар и подсолнечное масло, мясо и курятина, овощи.
Рост цен на продовольствие и непродовольственные товары стал основной причиной ускорения годовой инфляции, которая уже превысила 8% годовых.
Правительство России и региональные органы власти в течение прошедшего периода предприняли и предпринимают ряд административных и рыночных мер по снижению цен на продовольственном рынке.
Наряду с успешными решениями по регулированию рынка подсолнечного масла и сахара, других видов продовольствия административными мерами сдерживания цен, повышения экспортных и вывозных пошлин, поддержкой сельскохозяйственных производителей, общество возвращается к идее, что единственным способом решения продовольственной проблемы для наиболее социально незащищенных слоев общества является введение продовольственных корточек на основные виды продовольствия.
А пока в арсенале государственной власти и министерств в ходу проверенные способы административного регулирования отдельных позиций продовольственного рынка. Сейчас они связаны с рынком мяса говядины и свинины.
Вспышка свиной чумы в Китае привела к потере большого количества поголовья свиней в Поднебесной, соответственно к росту количества вновь заключенных контрактов на поставку свинины из России в Китай и перспективы подорожания свиного мяса в России.
Грядущая отмена пошлин в Белоруссии при транзитной поставке мяса говядины в Россию грозит резком повышением ее стоимости в России.
В этой связи, предложенные Минэкономразвития и Министерством сельского хозяйства условия беспошлинного ввоза в Россию мяса говядины и свинины в рамках квоты на говядину не более 200 тыс. тонн и для свинины не более 100 тыс. тонн, позволят стабилизировать рынок мясной продукции в России.
Предложенные Министерством промышленности и торговли рекомендации о переходе торговых сетей и ретейлов на прямые договоры с поставщиками социально значимых продуктов также позволят значительно снизить конечную цену. Сейчас трудно оценить насколько надолго хватит этой меры для регулирования внутреннего продовольственного рынка.
Указанные меры в совокупности с адресной поддержкой наиболее нуждающихся слоев населения являются верным направлением решения продовольственной проблемы в России», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз России обратился в правительство с предложением обнулить пошлину на импорт.
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