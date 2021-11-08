Москва, 8 ноября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Планируемая отмена Минсельхозом России пошлин на импорт мяса связана с началом регулирования мясного рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

(сс) RitaE Мясо

«В октябре мировые цены на продовольствие продолжили свой рост и достигли нового максимума с июля 2011 года.

Основными факторами повышения цен стало удорожание сельскохозяйственного производства: рост цен на удобрения, корма, бензин и горюче-смазочные материалы, семенной материал, неурожай, глобальные климатические изменения в мире, другие факторы. Мировой рост цен на продовольствие оказал влияние и на цены в России.

В числе наиболее подорожавших по сравнению с октябрем прошлого года стали такие продовольственные товары как зерно, молочная продукция, сахар и подсолнечное масло, мясо и курятина, овощи.

Рост цен на продовольствие и непродовольственные товары стал основной причиной ускорения годовой инфляции, которая уже превысила 8% годовых.

Правительство России и региональные органы власти в течение прошедшего периода предприняли и предпринимают ряд административных и рыночных мер по снижению цен на продовольственном рынке.

Наряду с успешными решениями по регулированию рынка подсолнечного масла и сахара, других видов продовольствия административными мерами сдерживания цен, повышения экспортных и вывозных пошлин, поддержкой сельскохозяйственных производителей, общество возвращается к идее, что единственным способом решения продовольственной проблемы для наиболее социально незащищенных слоев общества является введение продовольственных корточек на основные виды продовольствия.

А пока в арсенале государственной власти и министерств в ходу проверенные способы административного регулирования отдельных позиций продовольственного рынка. Сейчас они связаны с рынком мяса говядины и свинины.

Вспышка свиной чумы в Китае привела к потере большого количества поголовья свиней в Поднебесной, соответственно к росту количества вновь заключенных контрактов на поставку свинины из России в Китай и перспективы подорожания свиного мяса в России.

Грядущая отмена пошлин в Белоруссии при транзитной поставке мяса говядины в Россию грозит резком повышением ее стоимости в России.

В этой связи, предложенные Минэкономразвития и Министерством сельского хозяйства условия беспошлинного ввоза в Россию мяса говядины и свинины в рамках квоты на говядину не более 200 тыс. тонн и для свинины не более 100 тыс. тонн, позволят стабилизировать рынок мясной продукции в России.

Предложенные Министерством промышленности и торговли рекомендации о переходе торговых сетей и ретейлов на прямые договоры с поставщиками социально значимых продуктов также позволят значительно снизить конечную цену. Сейчас трудно оценить насколько надолго хватит этой меры для регулирования внутреннего продовольственного рынка.

Указанные меры в совокупности с адресной поддержкой наиболее нуждающихся слоев населения являются верным направлением решения продовольственной проблемы в России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз России обратился в правительство с предложением обнулить пошлину на импорт.

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