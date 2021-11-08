Воронеж, 8 ноября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Сильное похолодание, снег и дожди прогнозируются в Воронежской области с 9 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Воронежский гидрометеоцентр.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Зима в Воронеже

Ещё 8 ноября в Воронеже ожидается до 10 градусом тепла, но уже в ночь на 9 ноября похолодает до +4, возможен снег и снег с дождем. Днём во вторник также возможен снег, температура не поднимется выше шести градусов.

В ночь на 9 ноября также ожидается снег, температура — около двух градусов мороза, днём будет около нуля. Самой холодной будет ночь на 11 ноября — похолодает сразу до — 7, днём воздух прогреется до трёх градусов тепла. В последний рабочий день этой недели, 12 ноября, днём будет около +4 градусов.