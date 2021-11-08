8 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Цинь Шихуан, , 15:46 — REGNUM Недавно официальные лица министерства иностранных дел Тайваня заявили, что Тайвань внимательно следит за президентскими выборами в Гондурасе, а также об укреплении связи с правительством Гонконга и различными кругами, дабы предотвратить саботаж развития тайваньско-гонконгских отношений со стороны материкового Китая.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

8 ноября официальный представитель МИД Ван Вэньбинь заявил, что принцип одного Китая является общепризнанной нормой международных отношений и всеобщим консенсусом международного сообщества.

«Соблюдение принципа одного Китая — это общее стремление и общая тенденция. Мы заявляем властям Тайваня, что «независимость Тайваня» — это тупик, а «долларовая дипломатия» не даст результата. Любая попытка пойти против исторической тенденции и полагаться на иностранные силы обречена на провал», — заявил Ван.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo, особенно внимательно следящие последнее время за ситуацией вокруг Тайваня, оставили тысячи комментариев под соответствующей публикацией в паблике газеты «Жэньминь жибао».

«Я желаю скорейшего воссоединения Родины во имя великого обновления китайской нации и построить мощную современную социалистическую страну!!!» — заявил «Мешок для мусора».

Портрет Мао Цзэдуна. Национальный день. Китай Piqsels.com

«Полное воссоединение Родины — стремление народа и общая тенденция. Есть надежда, что тайваньские власти осознают нынешнюю ситуацию и не пойдут все дальше и дальше по ложному пути», — считает «Перспективная молодежь».

«Объединитесь как можно скорее, поймайте и судите Цай Инвэнь живой», — предложил радикальные методы разборок с нынешним президентом Тайваня один из комментаторов.

Кто-то предположил, что у президента непременно есть тайный лаз, по которому она эвакуируется в Соединенные Штаты, а потому поймать ее будет крайне непросто. Но, как бы то ни было, большинство комментаторов уверены, что тайваньский лидер — это «грешница», которая препятствует воссоединению единой китайской родины.

Кто-то из комментаторов мечтательно отметил, что хотел бы проснуться утром и узнать, что Китай вновь стал един, однако другие ему возразили, отметив, что такие вещи должны транслироваться в прямом эфире по всем телеканалам страны, а граждане не будут ложиться допоздна спать, дабы самим увидеть это радостное для всех китайцев событие воочию. Но не все, однако, видят позитив для тайваньцев от присоединения.

«Если бы я был тайваньцем, я бы не хотел воссоединяться. ВВП на душу населения упадет сразу после воссоединения», — заявил «Усинь 12 096».

На что ему ответили, что испытывающие подобного рода опасения жители острова могут смело собирать вещи и ехать в США, где их ВВП на душу населения значительно вырастет. А землю Тайваня пусть оставят тем, кому ценно единство родины.

Тайбэй. Тайвань

«Независимо от общественного мнения, тайваньцы могут рассчитывать на военное воссоединение только в том случае, если они не хотят воссоединения. Вы не понимаете?» — спросил «Спокойный Сяочуань».

«Это не имеет значения. Национальное воссоединение и национальное освобождение не требуют опросов. Кто-нибудь спрашивал иракцев, когда Соединенные Штаты отправили войска в Ирак? Более того, справедливая война — это не то же самое, что завоевание во имя военных трофеев. Остров Тайвань должен быть возвращен, пока он сохраняется, для многих поколений и любой ценой», — ответил пользователь «Ты что, тупой?»