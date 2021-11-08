Сеул, 8 ноября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Южная Корея занимает восьмое место среди десяти стран-крупнейших экономик мира по уровню занятости населения. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Население Сеула

Согласно опубликованным данным, в третьем квартале 2021 года уровень занятости населения Южной Кореи в возрасте 15−64 лет составил 66,8%.

В топ-3 по уровню занятости вошли: Новая Зеландия (79,1%), Япония (78%), Австралия (74,8%).

Уровень занятости в Канаде составил 73,8%, в России — 72%, в США — 69,7%.

Между тем уровень занятости мужчин в Южной Корее составил 75,4%, в то время как женщин — 58,1%.