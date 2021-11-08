Уфа, , 14:00 — REGNUM Предварительные итоги реализации национальных проектов в 2021 году подвели в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

4 Строительство домов Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на оперативном совещании в правительстве региона. Так, в 2021 году объём финансирования национальных проектов в Башкирии составляет около 29 млрд рублей, их которых 20,5 млрд рублей — средства федерального бюджета, и 8,5 млрд рублей — средства бюджета Башкирии.

Отмечается, что в ходе реализации национального проекта «Демография» в республике свыше 64 тысяч семей получили ежемесячные выплаты, связанные с рождением детей. А спортивные школы региона получили шесть микроавтобусов.

По нацпроекту «Здравоохранение» республиканский онкодиспансер, онкоотделения и региональные сосудистые центры получили 43 единицы оборудования. В республике начали работу четыре центра онкологической амбулаторной помощи на базе Месягутовской ЦРБ, уфимской поликлиники № 32, городских больниц Сибая и Салавата.

В сфере образования были открыты 207 центров технологической и естественно-научной направленности «Точки роста». В Стерлитамаке был создан технопарк «Кванториум». В четырёх колледжах начали работу 20 мастерских с современной материально-технической базой.

В сфере культуры был проведен ремонт 12 учреждений, открыты три модельные библиотеки, приобретены четыре автоклуба.

В рамках реализации инфраструктурных национальных проектов были благоустроены 82 общественные территории, завершена реализация четырёх проектов победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, отремонтировано 180 км автодорог. Кроме этого, в Уфе был открыт мостовой переход через реку Белую в створе улицы Воровского. Возведено свыше двух млн кв. м жилья, расселено 14 960 кв. метров аварийного жилья. Также был создан полигон твёрдых бытовых отходов и мусоросортировочный цех в Дуванском районе.

В Стерлитамаке и Октябрьском были открыты центры для предпринимателей «Мой бизнес». При этом 80 субъектов малого предпринимательства вышли со своей продукцией на зарубежные рынки. Свыше 1160 социально значимых объектов были подключены к интернету.