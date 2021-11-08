Москва, , 13:58 — REGNUM Российские компании в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» могут получить грантовую поддержку от 20 до 120 млн рублей, если они внедряют инновационные IT-технологии в производство или планируют это делать. К примеру, компания «Сколиолоджик.ру» получила грант от Фонда содействия инновациям. Специалисты разработали систему, которая помогает врачу определить степень тяжести сколиоза при анализе рентгеновских снимков. Об этом сообщает телеграм-канал «Национальные проекты».

«Наиболее распространённый миф, что если ребенок криво сидит за партой, носит тяжелую сумку на одном плече, занимается каким-то односторонним видом спорта, то у него есть риск возникновения сколиоза. Это не так. Доказано, что причинами идиопатического сколиоза ничего из этого не является. А тому, кто выяснит настоящую причину появления идиопатического сколиоза, дадут Нобелевскую премию», — пояснил врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, ведущий специалист по лечению сколиоза протезно-ортопедического центра Сколиолоджик.ру, член SOSORT — мирового общества по консервативному лечению сколиоза Григорий Леин.

Разработанная ООО «Сколиолоджик.ру» система поддержки принятия решений по определению степени тяжести сколиотической деформации позвоночника обеспецивает: формирование изображения расчерченной рентгенограммы в формате jpeg, png или dicom; определение значения градуса искривления сколиотической дуги; определение степени сколиоза; расчет угла искривления по Коббу; формирование рекомендаций по дальнейшему лечению; возможность удаленного использования через web-интерфейс.

В Фонде содействия инновациям отмечают, что у нашей страны есть все шансы занять достойное место на мировом рынке разработок в сфере ИИ.

«У России уже есть очень неплохой задел в развитии программного обеспечения и информационных технологий. Мы соперничаем с нашими конкурентами на равных и во многих сегментах имеем все шансы обогнать их», — отметил директор Фонда Сергей Поляков. Поэтому и объявлены грантовые конкурсы в рамках федпроекта «Искусственный интеллект».

«Отличительная особенность конкурсов ФСИ в том, что проектам предлагается комплексная поддержка, что позволит в короткие сроки подготовить и вывести на рынок зрелые технологические решения», — отметил заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве — руководитель центра экспертизы по реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» Сергей Наквасин.

Напомним, Фонд содействия инновациям принимает заявки на гранты проектам в сфере искусственного интеллекта. Претендовать на госфинансирование могут коллективы разработчиков, стартапы, малые предприятия, занимающиеся разработкой ИТ-решений. Грантовая программа продлится до 2024 года, за это время поддержат 569 проектов, из них 140 компаний получат финансирование до конца 2021 года.