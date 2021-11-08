Москва, 8 ноября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Вратарь московского футбольного клуба «Спартак» Артём Ребров завершил карьеру. Об этом 8 ноября он написал в Instagram.

Светлана Бекетова Артем Ребров

«С того дня, как было сделано это фото, я боялся, что когда-то этот день настанет, и нужно будет сдержать слово и завершить карьеру», — написал Ребров.

https://www.instagram.com/p/CWAS_0wsTx6/

Ранее сообщалось, что Ребров приостановил карьеру и занял в «Спартаке» должность технического координатора.

Ребров играл за «Спартак» с 2011 года. Всего на его счету 113 матчей за клуб, в которых он пропустил 134 гола. В сезоне 2016/17 он стал чемпионом России в составе «Спартака».