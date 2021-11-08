Ростов-на-Дону, , 13:57 — REGNUM В Ростове-на-Дону капитально отремонтируют городскую больницу №1 имени Семашко. Стоимость работа оценивается более чем в 500 млн рублей. Электронный аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Больница Иван Шилов © ИА REGNUM

Поиском подрядчика занимается городское управление капитального строительства. Средства будут направлены на подготовительные работы, ремонт зданий больницы, имеющих статус объектов культурного наследия регионального значения, закупку оборудования. Работы запланированы на 2022−2023 годы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее возникла острая нехватка средств на ремонт поликлиники городской больницы №1 имени Семашко. Предельная стоимость ремонта составляла 197,8 млн рублей, в то время как предполагаемая стоимость была определена в размере 547 млн рублей.

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