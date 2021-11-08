Сантьяго, , 13:56 — REGNUM Палата депутатов Чили обсудит конституционное обвинение против президента Себастьяна Пиньеры в связи с разоблачениями «досье Пандоры» о продаже горнодобывающего проекта Dominga в офшор. Об этом пишет Prensa Latina.

Себастьян Пиньера Prensa.presidencia.cl

Заместитель лидера Социалистической партии Хайме Наранхо объявил о возможности продления заседаний и проведения голосования 9 ноября, чтобы три законодателя, у которых заканчивается карантин по COVID-19, смогли принять в нем участие.

Оппозиции необходимо 78 голосов для утверждения на пленарном заседании импичмента президента.

После подозрений в конфликте интересов и уклонении от уплаты налогов оппозиция 13 октября 2021 года выдвинула против Пиньеры конституционное обвинение — процедура, применяемая к представителям власти, обвиняемым в совершении правонарушения, которое оправдывает их отстранение от должности.

Ранее комитет, рассматривающий дело Пиньеры, двумя голосами «за», двумя «против» и одним воздержавшимся отказался возбудить дело против президента, но это решение не является обязательным. В случае успеха в нижней палате дело перейдет в Сенат, где для утверждения необходимо две трети голосов.

В то же время прокуратура начала расследование против президента по подозрению во взяточничестве, подкупе и налоговых преступлениях.