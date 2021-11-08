Мурманск, , 13:55 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области от ковида скончались десять человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 2383 человека. Об этом корреспонденту сообщили в оперштабе.

Коронавирус Nilses

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией — трансляция»

По данным штаба, 7 ноября коронавирус был выявлен у 256 человек, 156 из которых — жители региональной столицы. Всего на лечении с ковидом находятся 17 299 северян.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти расширили перечень мест, для посещения которых требуется QR-код сертификата о ковид-вакцинаци.