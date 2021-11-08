Алтайский край, , 13:53 — REGNUM Новый учебный год уже давно вступил в свои права, но поселковой школе Голухи (Заринский район Алтайского края) всё ещё продолжается ремонт. Судя по видеокадрам, которые разместил канал «Алтайские крайности», густую зелёную плесень, которой за месяцы бездействия покрылись стены, потолки на первом, втором этажах и подвале, строители пытаются её закрыть гипсокартоном. Из комментария местных жителей следует, что плесневые споры появились потому, что крышу школы вскрыли для ремонта в начале лета вскрыли крышу, а закончили работы только в конце августа. Всё лето этажи заливал дождь.

Так выглядит реконструкция школы в посёлке Голуха (Заринский район Алтайского края) Цитата из видео

«Нам говорят, что плесень обрабатывают раствором, но всё это тщетно. Поверх обработанного грибок продолжает расти, а они его быстренько закрывают гипсокартоном. Мы звонили в «Вести Алтай» и «Толк», но они к нам ехать не хотят, им в районе говорят, что всё хорошо. Все молчат о плесени! Просто обработкой её не вывести, это уже видно. Школу сдадут, подрядчик обанкротится, а дети у нас начнут болеть», — отмечает автор видеоролика.

Как сообщало ИА REGNUM, подобная плесень несколько лет назад атаковала здание Дома культуры в селе Верх-Камышенка. Это тоже Заринский район. Существовавшая в клубе библиотека, насчитывавшая некогда до 7 тыс. экземпляров книг, оказалась почти уничтожена.

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