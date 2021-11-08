Ярославль, , 13:53 — REGNUM Ситуация с заболеваемостью ковидом в Ярославской области остаётся сложной, но имеет «тенденцию к стабилизации». Об этом сообщает правительство области со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Анатолия Гулина.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«В последние дни госпитализируем от 130 до 150 человек в сутки, неделю назад была статистика — до 240 человек в сутки», — привёл пример и.о. зампреда.

По данным федерального оперштаба, количество новых выявленных случаев коронавируса в последние три дня не растёт.

По словам Анатолия Гулина, в течение нерабочих дней постоянно проводились мероприятия по контролю за соблюдением пандемийных ограничений. Роспотребнадзор, совместно с сотрудниками УМВД проверили более 4,5 тысяч объектов, было составлено 1927 протоколов о нарушениях масочного режима.

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