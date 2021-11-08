Приштина, , 13:54 — REGNUM В Косово 8 ноября официально стартовала предвыборная кампания перед вторым туром местных выборов, который состоится 14 ноября. Кампания продлится пять дней.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, состав муниципальных советов уже известен, однако в 21 муниципалитете мэр не был избран в первом туре, который прошел 17 октября. В первую очередь, это Приштина, Призрен, Джилян — самые крупные города Косово.

Правящая партия Движение за самоопределение прошла во второй тур в 12 муниципалитетах, Демократическая лига Косово — в девяти, Демократическая партия Косово — в восьми, Альянс за будущее Косово — в пяти.

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