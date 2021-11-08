Приштина, Сербия, 8 ноября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Косово 8 ноября официально стартовала предвыборная кампания перед вторым туром местных выборов, который состоится 14 ноября. Кампания продлится пять дней.

KFOR Косово, водохранилище Уйман (Газиводе)

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, состав муниципальных советов уже известен, однако в 21 муниципалитете мэр не был избран в первом туре, который прошел 17 октября. В первую очередь, это Приштина, Призрен, Джилян — самые крупные города Косово.

Правящая партия Движение за самоопределение прошла во второй тур в 12 муниципалитетах, Демократическая лига Косово — в девяти, Демократическая партия Косово — в восьми, Альянс за будущее Косово — в пяти.