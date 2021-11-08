Сараево, 8 ноября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Причина возникновения политического кризиса в Боснии и Герцеговине заключается в том, что член президиума БиГ от сербов Милорад Додик пытается таким образом «защитить свою мощь и богатство». Такое мнение высказал 7 ноября по приезде в БиГ заместитель помощника госсекретаря США и специальный представитель президента США по Балканам Габриэль Эскобар.

State.gov Габриэль Эскобар

Накануне визита Эскобар заявил, что новой войны в БиГ не будет. Он добавил, что политику Милорада Додика не поддерживает никто в регионе, в том числе и Сербия.

«Зря он (Эскобар — ИА REGNUM) приезжает, если он думает, что кризис вызван моим желанием сохранить мощь и богатство», — процитировало агентство «Танюг» ответ Додика на комментарий американского чиновника.

Напомним, что политический кризис в Боснии и Герцеговине вызвало решение бывшего верховного представителя международного сообщества Валентина Инцко ввести в уголовное законодательство страны положение о запрете отрицания «геноцида в Сребренице». После этого Республика Сербская приостановила участие в органах власти на уровне БиГ.