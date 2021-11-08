Красногорск, , 13:53 — REGNUM Незаконные хостелы создают условия для совершения преступления мигрантами. Об этом 8 ноября заявил начальник ГУ МВД России по Московской области, генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мигранты Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

«Большое количество, например, тысяча человек проживают на компактной территории — они не находятся дома, они ходят по улице и создают массовое недовольство жителей, где-то неправильно они себя живут и все это вырастает в заявления, проверки», — сказал Пауков.

Также он призвал глав муниципальных образований Подмосковья сообщать о незаконных хостелах, расположенных на их территории.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье готовятся массовые проверки мест проживания мигрантов