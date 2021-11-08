Тбилиси, 8 ноября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Сотрудники полиции министерства внутренних дел Грузии обеспечат порядок в Тбилиси во время протестного митинга и «не допустят эскалации» политического конфликта, разразившегося в стране. Об этом говорится в заявлении МВД республики, обнародованном 8 ноября на сайте ведомства.

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В министерстве отметили, что право граждан на проведение мирных собраний должно быть обеспечено. При этом не допустимо блокировать работу административных органов. В МВД подчеркнули, что нарушители будут наказаны.

Как ранее сообщили в грузинских СМИ, возле парламента республики в Тбилиси правоохранители начали устанавливать металлический забор.

Напомним, вечером 8 ноября запланирована массовая протестная акция оппозиции. Ее объявила партия «Единое национальное движение» (ЕНД), основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В ЕНД требуют перевести бывшего грузинского лидера из тюрьмы с частную клинику. Сам Саакашвили неоднократно обращался к сторонникам с призывом совершить в Грузии «революцию», как это ранее сделали на Украине и в Армении.