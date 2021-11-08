Советский район, Югра, , 13:50 — REGNUM В Югре большой бродячий пёс покалечила пятилетнего ребёнка. Об этом сообщают «Новости Югры».

Собака Dineshraj Goomany

Нападение произошло вечером 7 ноября в городе Советском. По словам свидетельницы происшествия, во дворе дома на улице Орджоникидзе, 5 во дворе появилась большая собака. Животное постоянно приходит в этот двор. Собака не чипирована, её не отлавливали.

«Ребёнок просто играл, когда она на него набросилась. Вижу — хватает прямо за лицо. Я подбежала и стала собаку пинать, иначе она бы ему горло перегрызла. Я схватила ребенка на руки и унесла домой», — пояснила очевидица, она же и спасительница.

Пострадавшего мальчика увезли в приёмный покой Советской районной больницы, где ему промыли и зашили раны. Сейчас ребёнок лечится амбулаторно.

Отмечается, что жители города Советского в социальных сетях постоянно жалуются на своры бродячих собак, которые разрывают в клочья кошек и нападают на детей.

Тем временем администрация Советского района оправдывается отсутствием денежных средств на борьбу с собаками. С начала 2021 года по всему району была отловлена 31 особь. Собак чипировали и вернули в среду обитания. На этом бюджетные деньги на отлов бездомных животных закончились.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени два больших пса породы «алабай» растерзали домашнюю собаку и покусали её хозяйку. В Приуральском районе Ямала 31 октября собака искусала лицо семилетнего мальчика. Ребёнок госпитализирован, по факту проводится доследственная проверка.

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