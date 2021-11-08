Грозный, , 13:50 — REGNUM В одной из школ Чечни в течение четырех лет вместо учителя работал другой человек. Факт служебного подлога вскрыли следователи Следственного комитета, возбудив уголовное дело против директора учебной организации, сообщили в пресс-службе ведомства.

Школа

Как установлено, руководитель школы №15 города Грозного в 2016 году устроил на работу учительницей начальных классов свою знакомую. При этом в школе она не появлялась, за нее учил детей другой человек.

В течение четырех лет, вплоть до августа 2020 года экс-директор вносил заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени об исполнении служебных обязанностей. Заработную плату все эти годы получала знакомая директора школы, неофициально исполнявшая обязанности учительницы.

При этом, имелось ли у нее педагогическое образование, СКР не учтоняет. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.