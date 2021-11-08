Москва, , 13:48 — REGNUM Импорт замороженного мяса из дальнего зарубежья в Россию нецелесообразен, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Мясо (сс)skylark

«С начала 2020 года индекс продовольственных цен подскочил на 32,2%. Подорожали практически все продукты питания, мучная и мясная продукция. Ключевая причина роста цен на сельхозпродукцию и шире — продукты питания — инфляция в мире и в России, резкий рост цен на сельхозпродукцию на мировых рынках.

Российское сельское хозяйство сегодня находится на подъеме. По многим секторам отрасли понятно ценообразование, снижается количество посредников на фоне оптимизации логистических услуг. В целом, я бы назвал только две причины роста цен на продукты питания в России — слабый рубль и непрозрачное ценообразование в ретейле.

Идея с импортом мяса в Россию даже в небольших объемах весьма спорная. Если предложение от российских производителей будет ниже спроса, то имело бы смысл привлечь на российский рынок продукцию из стран Евразийского экономического союза.

Товарные интервенции из Белоруссии, Казахстана, Киргизии или Армении могут в моменте улучшить конъюнктуру рынка и на фоне геоэкономического противостояния отказаться от экспорта мяса, произведенного в ЕС», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство сельского хозяйства РФ обратилось в правительство с предложением обнулить пошлину на импорт.

Читайте также: Минсельхоз РФ предложил отменить пошлину на импорт мяса