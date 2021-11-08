Сан-Хосе, 8 ноября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Представители общественных движений и политических организаций Коста-Рики осудили позицию президента страны Карлоса Альварадо в отношении выборов в Никарагуа и его заявление о том, что он не признает их результаты. Об этом пишет Prensa Latina.

Arturo Sotillo Коста-Рика

Молодой рабочий Роберто Селайя, член Партии народного авангарда Коста-Рики (Partido Vanguardia Popular de Costa Rica) и сторонник выборов, которые прошли в Никарагуа, призвал президента Коста-Рики направить свою энергию, преданность и заботу на проекты, полезные для общества, прежде чем вмешиваться в дела других стран

«Ему следует проявлять немного больше интереса к национальным вопросам и перестать использовать происходящее в других странах в качестве дымовой завесы», — сказал Селайя.

Активист заявил, что он возмущен тем, что его страна «влияет на политическую жизнь других стран».

В свою очередь, Херардо Кордова, профессор в отставке и член руководства Народной партии, считает, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Коста-Рику имел целью проинструктировать Сан-Хосе о том, как действовать в условиях выборов в Никарагуа.