Красногорск, , 13:45 — REGNUM На территории Подмосковья планируется провести проверки мест массового проживания граждан. Такие меры 8 ноября анонсировал начальник ГУ МВД России по Московской области, генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы сделали эксперимент по одному из муниципалитетов, где посмотрели, сколько на территории находится хостелов. Обнаружили семь хостелов на территории муниципалитета — пять из них находятся незаконно. То есть более тысячи человек в общежитиях проживали без учета. Там проживают лица азиатской национальности, Закавказья. В результате осмотра комнат были выявлена экстремистская литература», — сказал Пауков.

По его словам, проведенный эксперимент показал свою эффективность. Поэтому правоохранительные органы планируют провести подобные мероприятия планируется провести на территории всего Подмосковья.

«Я проводил совещание вчера и сегодня с руководством территориальных подразделений, с руководством главка и было принято решение провести полную отработку жилого сектора с установлением всех официальных и неофициальных мест проживаний граждан, чтобы привести проживание граждан в соответствие с законом», — сказал Пауков.

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