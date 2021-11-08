Красногорск, 8 ноября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. На территории Подмосковья планируется провести проверки мест массового проживания граждан. Такие меры 8 ноября анонсировал начальник ГУ МВД России по Московской области, генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Мы сделали эксперимент по одному из муниципалитетов, где посмотрели, сколько на территории находится хостелов. Обнаружили семь хостелов на территории муниципалитета — пять из них находятся незаконно. То есть более тысячи человек в общежитиях проживали без учета. Там проживают лица азиатской национальности, Закавказья. В результате осмотра комнат была выявлена экстремистская литература», — сказал Пауков.

По его словам, проведенный эксперимент показал свою эффективность. Поэтому правоохранительные органы планируют провести подобные мероприятия на территории всего Подмосковья.

«Я проводил совещание вчера и сегодня с руководством территориальных подразделений, с руководством главка, и было принято решение провести полную отработку жилого сектора с установлением всех официальных и неофициальных мест проживаний граждан, чтобы привести проживание граждан в соответствие с законом», — сказал Пауков.