Красноярск, 8 ноября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Красноярском крае подвели предварительные итоги уборочной кампании — 2021.

Cap.ru Урожай зерновых

Как сообщили ИА REGNUM 8 ноября в краевом правительстве, аграрии региона намолотили 2,9 млн тонн зерна в бункерном весе с 924,5 тыс. га. Урожайность зерновых и зернобобовых — 31,5 ц/га. Это максимальный показатель в Сибирском федеральном округе, заверили краевые власти.

По словам министра сельского хозяйства и торговли края Леонида Шорохова, итоги сельхозгода — это второй результат в истории земледелия региона.

«Рекордным для нас стал благополучный в плане погодных условий 2020 год. Тогда в первоначально оприходованном весе получили почти 2,9 млн тонн зерна при средней урожайности 31,7 ц/га», — отметил Шорохов.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил аграриев региона.

Добавим, в крае перевыполнен план по заготовке кормов. Запасено 244 тыс. тонн сена, 924 тыс. тонн сенажа, 396 тыс. тонн силоса.

Как сообщало ИА REGNUM, сев озимых культур завершили хозяйства Краснодарского края.

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