Монтевидео, , 13:41 — REGNUM Муниципалитет Монтевидео заявил о чрезвычайной ситуации с продовольствием после выявления по меньшей мере 223 случаев недоедания среди беременных женщин и младенцев. Об этом пишет Prensa Latina.

Уругвай

Такой вывод был сделан в рамках программы ABC Plan Support, которую муниципалитет осуществляет с июня 2021 года под эгидой левой коалиции «Широкий фронт Уругвая» и которая занимается поиском пострадавших от недоедания в муниципальных поликлиниках.

Один из авторов программы, Пабло Иглесиас, в интервью изданию Caras y Caretas сказал, что основные трудности, с которыми сталкиваются семьи, — это отсутствие доступа к качественной пище, а также недоедание, но основное внимание уделяется отсутствию продовольственной безопасности.

Специалист указал, что проблема безработицы является одним из наиболее часто повторяющихся факторов.

Что касается роли столовых в смягчении трудностей, то специалист признаёт важность этих инициатив и высоко оценивает их существование, но не считает, что они являются решением проблемы недоедания.

Иглесиас уверен, что проблема недоедания увеличилась в связи с пандемией коронавируса и что социальные пособия «недостаточны», и выразил обеспокоенность по поводу чрезвычайной ситуации, которая «только началась».