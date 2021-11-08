Волгоград, , 13:45 — REGNUM В Волгоградской области 8 ноября выявлено 464 новых носителя коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 30 районах региона. Выписаны после лечения 287 пациентов, скончался от осложнений 31 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 107 634 случая заражения коронавирусом. Справились с инфекцией 93 698 жителей. Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 3 794 человек.

Лечатся от COVID-19 в стационарах и амбулаторных условиях 10 142 пациента.