Архангельск, , 13:40 — REGNUM В Архангельской области вакцинацию от ковида завершили около 50% взрослого населения. Об этом заявил губернатор региона Александр Цыбульский.

Вакцинация Правительство Новосибирской области

«Сегодня мы наблюдаем повышенный спрос на повторную вакцинацию. То есть люди, которые сделали прививки полгода назад, проверили действие вакцины на себе, совершенно спокойно идут на ревакцинацию. И я, кстати отношусь к их числу — тоже уже сделал вторую прививку», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область вышла на плато по заболеваемости ковидом.