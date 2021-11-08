Ташкент, 8 ноября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил государственным ведомствам отказаться от устаревших бюрократических методов. Об этом он сообщил, выступая с речью на церемонии вступления в должность главы государства.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Мы откажемся от устаревших бюрократических методов, внедрив новые подходы к взаимодействию центральных ведомств с их территориальными структурами», — сказал Мирзиёев.

При этом, указал президент, будут расширены полномочия министерств и ведомств по самостоятельному и оперативному решению социально-экономических вопросов в регионах. Также, отметил он, будет налажена система отчетности руководителей о выполнении программ, принятых по каждой отрасли и региону.

«Наряду с этим предстоит создать дополнительные правовые основы для превращения Народных приемных в структуру, выражающую мнение общества», — подчеркнул президент.