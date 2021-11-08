Вашингтон, 8 ноября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Компания Sony показала постер фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Изображение появилось в официальном Twitter-аккаунте студии 8 ноября.

Цитата из к/ф «Человек-паук: вдали от дома». реж. Джон Уоттс. 2019. США Том Холланд в роли Питера Паркера (Человек-паук)

https://twitter.com/Sony/status/1457543739493191680

На постере изображён Человек-паук (Том Холланд), окружённый щупальцами своего врага — доктора Осьминога (Альфред Молина). Внимательные пользователи разглядели на заднем плане Зелёного гоблина — злодея из первого фильма Сэма Рэйми о Человеке-пауке. Однако неизвестно, появится ли он в новой части.

ИА REGNUM напоминает, что «Человек-паук: Нет пути домой» выйдет в кинотеатрах 17 декабря 2021 года. Режиссёром картины стал Джон Уоттс.