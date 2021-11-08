Москва, 8 ноября 2021, 13:38 — REGNUM
Победитель первого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — общественный советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев назначен генеральным директором вновь созданного акционерного общества «Корпорация по аэрокосмической деятельности «Новый космос», а финалист специализации «Финансы и технологии» Илья Бабенко занял должность первого заместителя генерального директора корпорации.
Несмотря на новую должность, Антон Алексеев остается советником губернатора Ростовской области на общественных началах и планирует далее содействовать цифровизации региона.
Финалист конкурса Илья Бабенко отметил, что перед командой стоят амбициозные задачи по запуску предприятия с нуля.
Ранее Антон Алексеев запустил ряд общественно-значимых проектов по цифровизации Ростовской области, а также в 2021 году он инициировал проекты из сферы космических технологий совместно с Центром космических технологий «Арктурус» Минобрнауки России и другими профильными организациями и командами. Среди них — подготовка первого донского спутника, разработка космического аппарата для мониторинга ледовой обстановки СевМорПути, образовательный Всероссийский проект «Космический всеобуч», управленческий просветительский курс Chief Space Officer и другие инициативы.